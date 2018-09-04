Otomobile taş attı, sürücü inince 66 bin lirayı alıp kaçtı

Yavuz Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi, taş attığı otomobilden sürücü inince poşet içindeki 66 bin lirayı alarak kaçtı. Olayı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümmet E.'nin idaresindeki otomobile Nuri Doğrul Caddesi'nden seyir halindeyken taş atıldı. Ümmet E., aracını kontrol etmek için park etti. Sürücünün araçtan inmesiyle kimliği belirsiz bir kişi, açık olan kapıdan ön koltukta bulunan ve içinde 66 bin lira olduğu öğrenilen poşeti alıp kaçtı. Ümmet E.'nin şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, olay anı güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin kimliğini araştırıyor.

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