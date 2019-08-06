HABER

Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş isabet eden kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Samsun’da seyir halindeki otomobile taşlı saldırı sırasında kafasına taş isabet eden kadın ağır yararlanırken kızı ise koluna taş isabet etmesi sonucu hastanelik oldu.Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde meydana geldi.

Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun’da seyir halindeki otomobile taşlı saldırı sırasında kafasına taş isabet eden kadın ağır yararlanırken kızı ise koluna taş isabet etmesi sonucu hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobile taşlı saldırı sonucu otomobilin arka camı ile arka sol kapının camları kırıldı. Otomobilde bulunan Emine Aktan (55) kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Araçta bulunan Emine Aktan’ın kızı Deniz Has da koluna taş gelmesi etmesi sonucu yaralandı. Yaralı anne ve kızı özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Aktan ameliyata alındı. Saldırganlar ise kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş isabet eden kadın ağır yaralandı

Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş isabet eden kadın ağır yaralandı

Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş isabet eden kadın ağır yaralandı

İnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdiİnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdi
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandıÜvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı
Restaurantta çıkan yangın paniğe neden olduRestaurantta çıkan yangın paniğe neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.