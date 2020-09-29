HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobile ve yayaya çarpıp bahçedeki otomobilin üzerine uçtu

Otomobile ve yayaya çarpıp bahçedeki otomobilin üzerine uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir otomobile çarptı, sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir otomobile çarptı, sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra bir binanın bahçe duvarını yıkarak park halindeki otomobilin üzerine uçtu.
Kaza, Hashas Mahallesi 6613 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Y. (69) idaresindeki 68 KH 251 Volkswagen marka otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu Rıza K. (58) yönetimindeki yabancı plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Tamamen kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen İ.S. (42) isimli yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil son olarak bir binanın bahçe duvarını yıkarak bahçede park halinde bulunan A.K’ye (36) ait Fiat marka otomobilin üzerine uçtu. Kaza sonucu 2 araç sürücüsü ve yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, araç sürücüleri hafif yaralı olmaları nedeniyle olay yerinde müdahaleleri yapıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
Korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yerleşim birimlerini tehdit ediyor! 90 ev tahliye edildi
Yerleşim birimlerini tehdit ediyor! 90 ev tahliye edildi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Rus savaş gemisi 'Admiral Essen' Akdeniz’e iniyor
Rus savaş gemisi, Akdeniz’e iniyor
Zonguldak'ta yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi
Yıldırımın düşme anı saniye saniye görüntülendi
THY'den Azerbaycan uçuşlarıyla ilgili açıklama
THY'den Azerbaycan uçuşlarıyla ilgili açıklama
Kastamonu Valisi Avni Çakır koronavirüse yakalandı
Vali koronavirüse yakalandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.