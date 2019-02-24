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Otomobile yol veren yaya ölümden kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iki otomobil kavşakta çarpıştı.

Otomobile yol veren yaya ölümden kurtuldu

Gaziantep’te iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza esnasında yolda yürüyen bir yaya ise, kazaya karışan araçlardan birine yol vererek, ölümden kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Hakkı Cankat sokak üzerinde farklı yönlerden seyir eden iki otomobil çarpıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan iki otomobilin de hızlı olduğu dikkat çekerken, kaza esnasında yolda bulunan bir yaya ise kazaya karışan araçlardan birine yol vererek, son anda ölümden kurtuldu.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobillerde maddi hasar oluşurken, sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobile yol veren yaya ölümden kurtuldu

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