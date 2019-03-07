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Otomobili alev alan sürücü canını son anda kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Denizli’de seyir halindeki bir otomobilden dumanlar çıktığını gören sürücü yol kenarına park ettiği sırada alev alan otomobilinden son anda çıkarak canını kurtardı.Olay Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de seyir halindeki bir otomobilden dumanlar çıktığını gören sürücü yol kenarına park ettiği sırada alev alan otomobilinden son anda çıkarak canını kurtardı.
Olay Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 K 6268 plakalı otomobiliyle trafikte seyir halinde olan Halil T, araçtan dumanlar çıktığını görünce otomobili yol kenarına park ederek durdu. Sürücü araçtan çıktığı esnada ise aracın motorunun bulunduğu ön kaputundan bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan uzaklaşıp durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası aracın büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, yangın esnasında yol da tek taraflı olarak yaklaşık 15 dakika ulaşıma kapatıldı.

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