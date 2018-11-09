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Otomobili çaldı, suçu Suriyeli çocuğa attı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

KONYA'da, Can Kip (20), park halindeki otomobili düz kontak yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Otomobili çaldı, suçu Suriyeli çocuğa attı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Can Kip (20), park halindeki otomobili düz kontak yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kip'in, çeşitli suçlardan poliste 20 kaydı olduğu belirlendi. Kip'in, ifadesinde "Arabayı daha önce tanımadığım Suriyeli çocuk çaldı. Ben sadece onu gezdiriyordum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
Olay, 6 Kasım Salı günü, merkez Karatay ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet D.'ye ait 42 EK 101 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde park halindeyken, kimliği belirsiz kişi tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yakınlardaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediğinde, çalınan otomobil için yakıt alındığını tespit etti. Ekipler, akaryakıt istasyonunda otomobilden inen kişinin, daha önce de otomobil hırsızlığı yapan Can Kip olduğunu belirledi.
'SURİYELİ ÇOCUK ÇALDI'
Can Kip'i yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızın merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Bölgeye ulaşan ekipler, Kip'i park halindeki otomobile yakın yerde saklanırken, yakaladı. Gözaltına alınan Kip'in, çeşitli suçlardan poliste 20 kaydı olduğu belirlendi. Kip'in, emniyetteki ifadesinde "Arabayı daha önce tanımadığım Suriyeli bir çocuk çaldı. Ben sadece onu gezdiriyordum. Suçlamaya kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Kip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Otomobili çaldı, suçu Suriyeli çocuğa attıOtomobili çaldı, suçu Suriyeli çocuğa attıOtomobili çaldı, suçu Suriyeli çocuğa attıOtomobili çaldı, suçu Suriyeli çocuğa attı

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