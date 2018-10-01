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Otomobili çalmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

KONYA'da, park halindeki otomobili kapısını tornavidayla açarak, düz kontak yöntemiyle çalmak isteyen Ahmet A.

Otomobili çalmak isterken yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, park halindeki otomobili kapısını tornavidayla açarak, düz kontak yöntemiyle çalmak isteyen Ahmet A. (19), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Nakiboğlu Mahallesi Kuzgunkavak Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet A., birkaç gündür park halindeki Muhammer Ezildi'ye ait 42 HJ 740 plakalı otomobili, iddiaya göre, kapısını tornavidayla açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırarak, çalmak istedi. Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalıştırıp, hareket ettirmek isteyen Ahmet A.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet A.'nın, 2 farklı suçtan poliste kaydının bulunduğu ve 3 gündür de evine gitmeyip, sokaklarda kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

Otomobili çalmak isterken yakalandıOtomobili çalmak isterken yakalandıOtomobili çalmak isterken yakalandı

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