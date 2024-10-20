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  4. Otomobili deldi geçti, ayağına saplandı... Tam bir buçuk saat bacağında demirle kurtarılmayı bekledi

Otomobili deldi geçti, ayağına saplandı... Tam bir buçuk saat bacağında demirle kurtarılmayı bekledi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.10.2024 10:00
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Otomobil kapalı yola girdi, beton dökülecek alana konulan demir yığınına çarptı... Sürücünün yanındaki Gökberk Y.'ye saplanan demir parçası bacağına saplandı! İtfaiye ekipleri, Gökberk Y.'yi 1,5 saatlik çalışmanın ardından ayağındaki demir parçasıyla, ambulansla hastaneye sevk etti.

Otomobili deldi geçti, ayağına saplandı... Tam bir buçuk saat bacağında demirle kurtarılmayı bekledi

Olay, Zonguldak'ın Alaplı-Akçakoca yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Kaza, gece saatlerinde yaşandı. M.T., yönetimindeki 81 DC 034 plakalı otomobille, çalışma nedeniyle kapalı olduğunu fark etmediği yola girdi.

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32 MİLİMETRE KALINLIĞINDA DEMİR

Kısa süre sonra otomobil, beton dökülecek yola konulan demir yığınına çarptı. 32 milimetre kalınlığındaki demirlerden biri, otomobili de delerek sürücünün yanındaki Gökberk Y.'ye saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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YARALI 1 BUÇUK SAATTE KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla Gökberk Y.’nin bacağına saplanan demir kesildi. Gökberk Y. bacağında demir parçasıyla ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gökberk Y., tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil demir kaza
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