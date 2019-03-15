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Otomobili delip içeri giren demir bariyer, sürücünün karnına saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içine giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yüksel’i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaptıkları titiz çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yüksel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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