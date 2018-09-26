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Otomobili derede bulunan büfeci kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Turgut Aydın (57) kayboldu.

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Turgut Aydın (57) kayboldu. Otomobili derede bulunan Turgut Aydın'ın suya kapıldığı düşünülerek derede arama çalışması başlatıldı. Akçakoca Çuhallı mevkiinde büfe işleten, bir fabrikadan emekli Turgut Aydın'dan, dün akşam saatlerinde dükkanını kapattıktan sonra bir daha haber alınamadı. Osmaniye Mahallesi'nde oturan ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Turgut Aydın'ın, 81 DB 320 plakalı otomobili bu sabah saatlerinde Acara Deresi'nde ters şekilde görüldü. Otomobilin yol üzerinde bulunan bir elektrik direğine çarptığı, bir süre ilerledikten sonra dereye uçtuğu tespit edildi. Otomobil halatlar bağlanarak çekici ile dereden çıkarıldı. Ancak araçta kimsenin olmadığı görüldü. Müzeyyen Aydın, eşini arama çalışmalarını üzüntü ile takip etti. Polis, Turgut Aydın'ın hastaneye götürülmüş olabileceğini düşünerek çevredeki hastaneleri kontrol etti. Ancak, Turgut Aydın'ın hastanede bulunmadığı tespit edildi. Polis, derenin çevresinde arama çalışmalarını sürdürürken, derenin içerisinde arama yapılması için AFAD'a haber verildi. Yağmur yağışı nedeniyle suyun yükseldiği derede Turgut Aydın'ın suya kapılmış olabileceği düşünülerek dere yatağında arama yapılacak. Müzeyyen Aydın eve geleceğini söyleyen eşi ile son olarak telefonla görüştüklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde beni aradı. Alkollüydü, yemeğe geleceğini söylemişti ama gelmedi. Telefonunu aradık ama ulaşamadık" dedi.

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