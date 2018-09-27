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Otomobili derede, cesedi denizde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dün derede otomobili bulunan büfeci Turgut Aydın'ın (57) denizde cesedi bulundu.

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dün derede otomobili bulunan büfeci Turgut Aydın'ın (57) denizde cesedi bulundu. Turgut Aydın'ın kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Akçakoca Çuhallı mevkiinde büfe işleten, fabrikadan emekli Turgut Aydın, önceki gün akşam saatlerinde işyerini kapatıp otomobille ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Turgut Aydın'ın 81 DB 320 plakalı otomobili, dün sabah saatlerinde Acara Deresi'nde ters dönmüş olarak bulundu. Yol üstündeki elektrik direğine çarpan otomobilin dereye uçtuğu saptandı. Araçta yapılan aramarda ise Aydın'a ulaşılamadı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri derede arama çalışmalarını sürdürürken, bugün Çuhallı mevkiinde denizde ceset bulundu. Cesedi çıkarmak için dalgalar nedeniyle dalgıçlar dalış yapamayınca, drone ile havadan yer tespiti yapıldı. Belediyeye ait jetski ile bölgeye gidilerek, ceset alındı, kıyıya çıkarıldı. Bu sırada Turgut Aydın'ın kızı Tutku büyük üzüntü yaşadı. Tutku Aydın feryatlar ederek, "Baba sen bunu hak etmiyorsun'' diye gözyaşı döktü. Tutku Aydın'ı yakınları sakinleştirdi. Tutku Aydın, arama çalışmaları sırasında sahilde bulunan bir iş yerinde bekletilen annesi Müzeyyen Aydın'ın getirilmesini istedi. Güçlükle ayakta duran Müzeyyen Aydın da gözyaşlarına boğuldu. Turgut Aydın'ın cesedi, Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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