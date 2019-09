Otomobili durdurulup darp edilen kişinin 12 bin lirasını gasp ettiler

Kırıkkale seyir halindeki otomobilin önünü kendi araçlarıyla keserek darp ettiği kişinin 12 bin lirasını gasp eden 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Hacıobası köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde seyir halinde ilerleyen A.S, tanımadığı kişilerce otomobilinin önü kesilerek darp edildi. Daha sonra otomobilinin içindeki 12 bin lirasını gasp edip kayıplara karıştı.

Bunun üzerine A.S. Delice İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgeye en yakın Önleyici Kolluk Devriyesini yönlendirerek olayla ilgili tahkikat başlattı.

Jandarma ekiplerine olay ile ilgili ifade veren A.S., kendisini arkasından bir başka araçla takip eden şahsıların önce kısa ve uzun far yakıp-söndürmek suretiyle durmasını sağladıklarını, kendisinin de aracını sağa çekerek durduktan sonra bu araçta bulunan tanımadığı 3 kişinin kendisine saldırdıklarını ve yere düşmesinden yararlanarak yol üzerinde üzüm satışından elde ettiği 12 bin lirasını alarak olay yerinden Çorum istikametine doğru kaçtıklarını söyledi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca bölgeye İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM ekipleri görevlendirildi. Aracın muhtemel gidiş istikameti hakkında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca devam eden teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, aracın Sungurlu, Çorum, Merzifon ve Havza güzergahını izleyerek Samsun ili Havza ilçesine gittiğini tespit etti.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde, nokta yeri tespit edilen aracın Havza ilçesi Kaplıcalar mevkisinde polis bölgesinde park halinde bulundu.

Şahısların yakalanabilmesi için araca yakın bir bölgede Havza İlçe Emniyet Amirliği sivil ekiplerince bölge denetim ve kontrol altına alınarak şahısların araçlarının yanına gelmesi bekledi. İlerleyen saatlerde şahısların araçlarının başına geldiklerinin görülmesi üzerine M.K., N.K. ve T.A. isimli şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığından görevlendirilen bir ekip ile Havza ilçesinden teslim alarak Kırıkkale’ye getirilerek haklarında adli işlem başlatıldı.