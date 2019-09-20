HABER

Otomobili durdurulup darp edilen kişinin 12 bin lirasını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale seyir halindeki otomobilin önünü kendi araçlarıyla keserek darp ettiği kişinin 12 bin lirasını gasp eden 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Hacıobası köyü sınırları içerisinde meydana geldi.

Kırıkkale seyir halindeki otomobilin önünü kendi araçlarıyla keserek darp ettiği kişinin 12 bin lirasını gasp eden 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Hacıobası köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde seyir halinde ilerleyen A.S, tanımadığı kişilerce otomobilinin önü kesilerek darp edildi. Daha sonra otomobilinin içindeki 12 bin lirasını gasp edip kayıplara karıştı.
Bunun üzerine A.S. Delice İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgeye en yakın Önleyici Kolluk Devriyesini yönlendirerek olayla ilgili tahkikat başlattı.
Jandarma ekiplerine olay ile ilgili ifade veren A.S., kendisini arkasından bir başka araçla takip eden şahsıların önce kısa ve uzun far yakıp-söndürmek suretiyle durmasını sağladıklarını, kendisinin de aracını sağa çekerek durduktan sonra bu araçta bulunan tanımadığı 3 kişinin kendisine saldırdıklarını ve yere düşmesinden yararlanarak yol üzerinde üzüm satışından elde ettiği 12 bin lirasını alarak olay yerinden Çorum istikametine doğru kaçtıklarını söyledi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca bölgeye İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM ekipleri görevlendirildi. Aracın muhtemel gidiş istikameti hakkında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca devam eden teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, aracın Sungurlu, Çorum, Merzifon ve Havza güzergahını izleyerek Samsun ili Havza ilçesine gittiğini tespit etti.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde, nokta yeri tespit edilen aracın Havza ilçesi Kaplıcalar mevkisinde polis bölgesinde park halinde bulundu.
Şahısların yakalanabilmesi için araca yakın bir bölgede Havza İlçe Emniyet Amirliği sivil ekiplerince bölge denetim ve kontrol altına alınarak şahısların araçlarının yanına gelmesi bekledi. İlerleyen saatlerde şahısların araçlarının başına geldiklerinin görülmesi üzerine M.K., N.K. ve T.A. isimli şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığından görevlendirilen bir ekip ile Havza ilçesinden teslim alarak Kırıkkale’ye getirilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Belediye başkanının evine ateş açan 4 şahıs yakalandıBelediye başkanının evine ateş açan 4 şahıs yakalandı
Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralıAyvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.