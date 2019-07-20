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Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

ADANA'da, husumetli olduğu Şiyar A.

Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, husumetli olduğu Şiyar A. ve Özgür K.'nin bulunduğu içkili mekana ateş açıp, ikiliyi yaralayan Cumali B., olayın ardından kaçmak için bölgeden geçen Mehmet İlgin D.'nin otomobilini gasbetti. Cumali B. olay yerinden kaçarken, yaralıların arkadaşları Mehmet İlgin D.'yi saldırgan sanıp, darbetti.
Olay, dün gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki içkili mekanda meydana geldi. Cumali B., husumetli olduğu Şiyar A. ve Özgür K.'nin içki içtiğini öğrendi. Mekana gelen Cumali B., tabancayla ateş açtı. Şiyar A ve Özgür K. tabancadan çıkan mermilerin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olayın ardından Cumali B., mekandan çıkıp, kaçmak için o sırada otomobiliyle bölgeden geçen Mehmet İlgin D.'yı durdurdu. Tabancasını gösterip otomobilden Mehmet İlgin D.'yı çıkaran Cumali B., aracı gasbetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralıların arkadaşları Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö., Mehmet İlgin D.'yi Cumali B. sandı. İki kişi, Mehmet İlgin D.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Kendisinin saldırgan olmadığını söylemeye çalışan Mehmet İlgin D. aldığı yumruk darbelerinin ardından bayıldı.
Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle iki kişi, Mehmet İlgin D.'yi bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet İlgin D., Şiyar A. ve Özgür K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, şüpheli Cumali B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldüOtomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldüOtomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldüOtomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü

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