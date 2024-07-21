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  4. Otomobili görenler şaştı kaldı! Ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobili görenler şaştı kaldı! Ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

21.07.2024 10:45
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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobil ikiye bölündü. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin halini görünce şaşkına dönerken; feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobili görenler şaştı kaldı! Ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Muhammet Ümit Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yolcu konumda bulunan Teslime Nur Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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