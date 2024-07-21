Otomobili görenler şaştı kaldı! Ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Muhammet Ümit Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yolcu konumda bulunan Teslime Nur Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır