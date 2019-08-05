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"Otomobili hızlı kullanmadı" diye öldürmüşler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

BELGRAT Ormanı'nda bıçaklanmış olarak cesedi bulunan Volkan Karakaya'nın (33), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BELGRAT Ormanı'nda bıçaklanmış olarak cesedi bulunan Volkan Karakaya'nın (33), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri zaman zaman korsan taksicilik yaptığı öğrenilen Volkan Karakaya'yı 'Hızlı gitmediği için çıkan kavgada öldürdükleri" belirlenen biri 15 yaşında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Karakaya'nın para ve otomobilini de gasp ettikleri öğrenilen şüpheliler tutuklandı.

CESEDİ VATANDAŞLAR BULMUŞTU

Sarıyer, Belgrat Ormanı'nda 3 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda Ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada cesedin Volkan Karakaya adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Öldürülen kişinin zaman zaman korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin Volkan Karakaya'nın para ve cep telefonu ile aracını da gasp ederek kaçtıkları ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin aracına cinayetin işlendiği gün binen iki kişinin peşine düştü. Önceki gün yapılan operasyonda Adem A.(18) ile Y.A. (15) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk büro Amirliğinde yapıldı.

HIZLI GİTMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini Eyüpsultan'dan Belgrat Ormanı'na götürmesi için Volkan Karakaya ile 80 lira karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Ancak yolda giderken şüphelilerin Volkan Karakaya'dan hızlı gitmesini istedikleri bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin aracın içinde çıkan kavga sonucu otomobilini yolun sağına çeken Volkan Karakaya'yı bıçakla öldürdükleri, ardından cesedi ormanlık alana sakladıkları belirlendi. Daha sonra öldürdükleri kişinin para ve cep telefonunu ile otomobilinin gasp eden şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden Adem A. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan Y.A ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

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