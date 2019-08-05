"Otomobili hızlı kullanmadı" diye öldürmüşler

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BELGRAT Ormanı'nda bıçaklanmış olarak cesedi bulunan Volkan Karakaya'nın (33), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri zaman zaman korsan taksicilik yaptığı öğrenilen Volkan Karakaya'yı 'Hızlı gitmediği için çıkan kavgada öldürdükleri" belirlenen biri 15 yaşında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Karakaya'nın para ve otomobilini de gasp ettikleri öğrenilen şüpheliler tutuklandı.

CESEDİ VATANDAŞLAR BULMUŞTU

Sarıyer, Belgrat Ormanı'nda 3 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda Ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada cesedin Volkan Karakaya adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Öldürülen kişinin zaman zaman korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin Volkan Karakaya'nın para ve cep telefonu ile aracını da gasp ederek kaçtıkları ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin aracına cinayetin işlendiği gün binen iki kişinin peşine düştü. Önceki gün yapılan operasyonda Adem A.(18) ile Y.A. (15) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk büro Amirliğinde yapıldı.