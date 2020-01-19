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  4. Otomobili ile halk otobüsünün önüne geçip, tehlikeli hareketler yaptı

Otomobili ile halk otobüsünün önüne geçip, tehlikeli hareketler yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde otomobil sürücüsünün, halk otobüsünün önüne geçerek frene basıp, yaptığı manevralarla yolcuları tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde otomobil sürücüsünün, halk otobüsünün önüne geçerek frene basıp, yaptığı manevralarla yolcuları tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün Ereğli ilçesi Cevizler kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden 67 M 8053 plakalı halk otobüsünün şoförü İsmail Sever (47), tali yoldan çıkan hafif ticari araç nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, otobüsün önüne geçerek tehlikeli manevralar yapmaya başladı. Otobüsün önünde aniden yavaşlayan ve hızlanan otomobil, yolcuların hayatını tehlikeye soktu. Otobüsteki yolcular, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bir süre daha halk otobüsünün önünde ilerleyen otomobil, ardından gözden kayboldu.
Otobüs şoförü İsmail Sever, durumu polise haber verdi. Harekete geçen polis, plaka üzerinden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobil sürücüsünün yolcularının hayatını tehlikeye soktuğunu anlatan Sever, "Işıklarda kırmızı yanıyordu, durduk. Yeşil ışık yanınca hareket ettim. Belen durağından çıkan aracın panik yapması yolun ortasında kalması ile beraber ister istemez durmak zorunda kaldım. Trafiği beklemek zorunda kaldığımız için aksattık. Arkamızdan gelen bir trafik magandasının aracı otobüsün önüne sürdü, frene bastı, tekrar aynı hareketleri yaptı, ben otobüsü sola aldım. O da sola aldı ve frene bastı. Zaten görüntüler de elimizde mevcut. Bu tip trafik magandalarının gerekli cezaları almasını istiyorum. Çünkü yolcu taşıyoruz, can taşıyoruz. Ereğli’nin öğrencisini okula, işçisini işe hastasını hastaneye yetiştiriyoruz. Bu tür magandaların gerekli cezaları fazlası ile alması lazım" dedi.

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