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Otomobili ile tırın altına giren sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve-Adapazarı yolunda meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.Kaza, Geyve - Adapazarı yolu D-650 karayolu üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Geyve-Adapazarı yolunda meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Geyve - Adapazarı yolu D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan İsmail Avcı (55) isimli otomobil sürücüsü aniden fenalaşınca direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde seyir halinde olan tırın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil sürücüsü Avcı’yı sıkıştığı yerden kurtardı. Yapılan müdahalelere rağmen İsmail Avcı kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Avcı’nın cansız bedeni incelenmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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