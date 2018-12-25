Otomobili kanal kenarında bulunan Suriyeli, 15 gündür kayıp

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, otomobiliyle bir aileyi İstanbul'a götürmek için evden çıkan Suriyeli Muhammed Abdo'dan (58), 15 gündür haber alınamıyor. Otomobili kanal kenarında bulunan kayıp Suriyeli'nin oğlu Hasan Abdo (28), babasının hayatından endişe ettiğini söyledi.

2011 yılında Suriye'de iç savaş çıkmasının ardından ailesiyle Adana'ya taşınan ve özel aracıyla başka şehirlere yolcu taşıyan Muhammed Abdo'yu 10 Aralık'ta adının 'Mustafa' olduğunu söyleyen bir kişi aradı. İstanbul'a gitmek isteyen yolcular olduğunu söyleyen bu

kişi ile görüşen Muhammed Abdo, ailesiyle vedalaşıp evden ayrıldı. Gün içinde telefonu kapalı olduğu için babasına ulaşamayan Hasan Abdo, ertesi gün de haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis, yapılan incelemede, 11 Aralık'ta Muhammed Abdo'ya ait aracı Adana'da sulama kanalı kenarına düşmüş ve terk edilmiş halde buldu.

'CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYORUZ'

Muhammed Abdo'nun arabasının bulunduğu yerdeki görgü tanıklarının aracın içinden genç yaşta 3 kişinin çıktığını söylediğini belirten Hasan Abdo, babasına işi ayarlayan kişinin olayın ertesi günü ortadan kaybolduğunu söyledi. Babasının yaşamından endişe ettiklerini söyleyen Abdo, "Biz devletimizden yardım istiyoruz. Olayın üstüne düşmelerini talep ediyoruz. Babamızın hayatından endişeleniyoruz ve çaresiz durumdayız. Babamız nerede bilemiyoruz. 58 yaşında kendi halinde bir adamdı. Aracıyla yolcu taşıyordu. Ona iş ayarlayan simsar da Osmaniye'ye kaçmış. Telefonla ulaştık 'birşey bilmiyorum' diyor. Ölü veya diri babamı bulun."

