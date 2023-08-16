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Otomobili kaza değil, ayı bu hale getirdi

Mynet Haber

Mynet Haber

14 dakika önce

Sakarya’nın Akyazı ilçesinden yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesine gelerek Alaca Yaylası’na çıkan Kemal Söyler sabah kalktığında ayının otomobiline verdiği zararı görünce büyük şok yaşadı.

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