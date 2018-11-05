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Otomobili kundaklayıp, kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 08:53 | Son Güncelleme

ADANA'da başına geçirdiği kapüşon ile yüzünü saklayan kimliği belirsiz bir kişi, kaput kısmına döktüğü yanıcı maddeyi ateşleyerek otomobili ateşe verdi.

Otomobili kundaklayıp, kaçtı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da başına geçirdiği kapüşon ile yüzünü saklayan kimliği belirsiz bir kişi, kaput kısmına döktüğü yanıcı maddeyi ateşleyerek otomobili ateşe verdi.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşon ile kapatan kimliği belirsiz bir kişi, Ali Türkan'a ait 01 FT 608 plakalı otomobilin kaput kısmına yanıcı madde döküp, ateşe verdikten sonra kaçtı. Şüphelinin otomobili kundakladığı sırada hava almak için evinin balkonuna çıkan Türkan'ın komşuları, durumu fark edip, kendilerine haber verdi. Türkan'ın oğlu ve komşularının kovaladığı şüpheli, gecenin karanlığından faydalanıp, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Vatandaşların hortum ve kovalarla otomobili sarmadan söndürdüğü yangın, maddi hasara neden oldu.
Kundakçıyı tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobili kundaklayıp, kaçtıOtomobili kundaklayıp, kaçtıOtomobili kundaklayıp, kaçtıOtomobili kundaklayıp, kaçtı

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