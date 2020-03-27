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Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 07:22 | Son Güncelleme

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Ardından otomobilin sahibinin evine silahla ateş açan şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı

Olay, saat 05.50 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2207 Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın alt katındaki dairede oturan Yusuf B., dışarıdan gelen seslere uyanıp, pencereden baktığında, otomobilinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Ardından Yusuf B.'nin evine ateş açan şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Gürültüye uyanan komşuları da bir kişinin ateş açarak kaçtığını gördü.

İhbar üzerine ollay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevlerin aracı tamamer sarmadan söndürüldü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede, otomobilin ön ve arka kısımlarına benzin dökülüp, ateşe verilerek kundaklandığını belirledi. Çevrede araştırma yapan polis ise boş kovanlar bulurken, Yusuf B.'nin evine mermi isabet ettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aracı kundaklayıp sahibinin evine de ateş açan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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adana kundaklama

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