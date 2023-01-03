Otomobili önce çalındı, sonra yakıldı! 'Eski eş' iddiası dikkat çekti

İstanbul Küçükçekmece'de, çalınan otomobil, Sultangazi'de yakılmış halde bulundu. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin sahibi Dilara Tetik, aracının eski eşi tarafından yakılmış olabileceğini iddia etti.

Cennet Mahallesi'nde dün 02.30 sıralarında gerçekleşen olayda, sokakta park halinde olan otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Polis, yaklaşık 1 saat sonra otomobili Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yakılmış halde buldu.

Olay yerine giderek, yakılmış otomobilinin demir yığını haline geldiğini gören Dilara Tetik, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Tetik, eski eşinden şüphelendiğini belirtirken polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

"ESKİ EŞİMDEN ŞÜPHELENİYORUM"

Dilara Tetik, "Ben dükkanımı kapatıyorum, 02.30'da olayı gerçekleştiriyor. Saat 03.40'da polisler beni arıyor, 'Aracınız yakılmış, kundaklanmış' diyor. Aracın hiçbir parçasında eksiklik yok, yani aracı direkt alıp yakıyorlar. Gittiğimde kül olmuştu aracım. Kim yaptığını bilmiyorum ama şüphelendiğim tek bir insan var, eski eşim olarak düşünüyorum. Araba anahtarla açılmış diyorlar, 2 anahtar da bende. Bunu yapan kimse bulunmasını istiyorum. Bugün aracımı yakan yarın başka bir şey de yapabilir. Kafemin açılışından bir gün sonra bu olay oluyor." dedi. (DHA)

