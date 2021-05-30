Otomobili takla atan oyuncu İlker Aksum: Kolumda bir çizik var

Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazası geçirdi. Otomobili taklı atan Aksum, esnaf tarafından araçtan çıkarıldı.

Emniyet kemeri sayesinde hayatı kurtulduğu belirtilen Aksum, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

50 yaşındaki oyuncu kaza sonrası bir açıklama yayınladı. Aksum şu ifadeleri kullandı: "Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Devam yola devam merak etmeyin hepinizi çok seviyorum."

