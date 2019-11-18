HABER

Otomobili üzerine benzin döküp yaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 20:47 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil üzerine benzin dökülerek kundaklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil üzerine benzin dökülerek kundaklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Sibel Mantaş’a ait 01 GS 307 plakalı otomobil, başı kapşonlu bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaptı. Polis ekipleri güvenlik kamerasından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyette sorguları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz!
ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Yasa dışı bahis: Türkiye'de sektör devletin müdahelelerine rağmen neden büyüyor?Yasa dışı bahis: Türkiye'de sektör devletin müdahelelerine rağmen neden büyüyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da soba faciası! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.