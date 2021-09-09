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  4. Otomobili yakıp tamponundan çekerek alevlerden kurtarmaya çalıştı

Otomobili yakıp tamponundan çekerek alevlerden kurtarmaya çalıştı

09.09.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de madde bağımlısı genç araç yaktı. Alev alan araç kullanılmaz hale gelirken madde bağımlısı gencin elindeki maddeyi kullanmaya devam ederken yardım çağrısında bulunması dikkat çekti.

Otomobili yakıp tamponundan çekerek alevlerden kurtarmaya çalıştı

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir hurda bir araçta yaşayan madde bağımlısı Ümit Uğur K., görgü şahitlerinin iddialarına göre park halindeki otomobili yaktı. Daha sonra büyüyen alevler servis Midibüsüne sıçradı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda madde bağımlısı genç, araçların yandığını belirterek yardım çığlıkları attı. Ara ara patlamaların olması korku dolu anlara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SERVİSİ TAMPONUNDAN TUTARAK ALEVLERDEN KURTARMAYA ÇALIŞTI

Yanan araçların yanına kadar yaklaşan Ümit Uğur K., vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden park halindeki servis midibüsünün tamponunu tutarak alevlerden kurtarmak istemesi dikkatlerden kaçmadı. O anlarda Ümit Uğur K., “110’nu arayın araba yanıyor. Dolmuşcu senin araban yanıyor. Araca sıçrıyor, araca sıçrıyor. Gelin, gelin, gelin” diyerek çevreden yardım istedi. Çevreye yardım çığlıkları attığı sırada ise madde kullanmaya devam etmesi ise bu kadarı da pes dedirtti. Polis ekipleri tarafından madde bağımlısı genç gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Gencin geçtiğimiz hafta ise bir minibüsü ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama yangın Denizli
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