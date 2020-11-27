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  4. Otomobili yakmak isterken kendini yaktı!

Otomobili yakmak isterken kendini yaktı!

27.11.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de kundakçı, 2 otomobili ateşe vermek isterken pantolonunu tutuşturdu. Alev alan pantolonuyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşan kundakçının yaptıkları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

West Yorkshire bölgesinde bir kişi, sokakta park halindeki iki otomobilin taş ile camlarını kırdı. Bu kişi, ardından araçların üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kundakçının pantolonu da tutuştu. Şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Otomobillerin sahibi olan Laura Hunsley (30), dışarıdan gelen seslere uyandığında araçların yandığını gördü. Hunsley, komşularının da yardımıyla bahçe hortumuyla araçlara su sıkarak yangını söndürdü. Hunsley araçlarının neden hedef alındığına dair bir fikri olmadığını belirtti.

Bu arada, şüphelinin otomobili ateşe vermesi ve pantolonu tutuşmuş halde bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis, kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

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