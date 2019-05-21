OTOMOBİLİ YAKTIKTAN SONRA KÖPRÜDE BOĞAZA ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı. Aramalar sonucu boğazın ortasında cesedi bulunan kişinin Bahattin Küçük olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri köprüden atlayan kişiyi bulmak İçin boğazda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu ceset boğazın ortasında bulunarak denizden çıkartıldı. Beşiktaş Ortaköy iskelesine getirilen cesedin Bahattin Küçük'e ait olduğunu belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bahattin Küçük'ün cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Köprüdeki trafik

-Kıyı emniyetin denizdeki arama çalışmaları

-köprü havadan drone görüntüsü

-Ortaköy iskelesindeki incelemeler

-Cesedin kaldırılması

-Detaylar

