Otomobilinizin donanımlarının fazla olması hepimizin hoşuna gider. Bu donanımlar aracı alırken bizim kesemizi zorlasa da, satarken araç sahibini avantajlı duruma getirebilir. Otomobilimizde hiç kullanmadığımız donanımlar neler? İşte, otomobilinizde hiç kullanmadığımız ama, otomobili aldığınızdan beri var olan donanımlar.

MASAJLI KOLTUK DONANIMI

Belki de uzun yolculuklarda veya iş çıkışlarında sizi biraz gevşetecek olan bu donanımı çok az kullanıyoruz. Otomobilimizde en az kullandığımız donanımlar arasında masajlı koltuklar geliyor.

OTOMATİK PARK ASİSTANI

Otomobiliniz park etme zor mu geliyor? Otomatik park asistanı donanımı tam size göre. Fakat kullanmadığımız otomobil donanımları arasından kurtulamıyor. Sebebi ise sabırsız otomobil sürücüleri. Yoğun trafikte hepimizin sinir kat sayısı oldukça yüksek. Bir de buna sabırsızlık eklenince iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Otomatik park donanımını kullanmak ise biraz zaman gerektiriyor. Donanımın çalışma hızının düşük olması ve sabırsız sürücüler, bu donanımı da otomobilde kullanılmayan opsiyonlar listesine girmesine sebep oluyor.