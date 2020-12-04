Otomobilinizin donanımlarının fazla olması hepimizin hoşuna gider. Bu donanımlar aracı alırken bizim kesemizi zorlasa da, satarken araç sahibini avantajlı duruma getirebilir. Otomobilimizde hiç kullanmadığımız donanımlar neler? İşte, otomobilinizde hiç kullanmadığımız ama, otomobili aldığınızdan beri var olan donanımlar.
Belki de uzun yolculuklarda veya iş çıkışlarında sizi biraz gevşetecek olan bu donanımı çok az kullanıyoruz. Otomobilimizde en az kullandığımız donanımlar arasında masajlı koltuklar geliyor.
Otomobiliniz park etme zor mu geliyor? Otomatik park asistanı donanımı tam size göre. Fakat kullanmadığımız otomobil donanımları arasından kurtulamıyor. Sebebi ise sabırsız otomobil sürücüleri. Yoğun trafikte hepimizin sinir kat sayısı oldukça yüksek. Bir de buna sabırsızlık eklenince iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Otomatik park donanımını kullanmak ise biraz zaman gerektiriyor. Donanımın çalışma hızının düşük olması ve sabırsız sürücüler, bu donanımı da otomobilde kullanılmayan opsiyonlar listesine girmesine sebep oluyor.
En çok tercih edilen ve hiç kullanılmayan Otomobil donanımlarının başında geliyor. Çift bölmeli klima sistemi otomobili sağ ve sol ön koltuğundaki kişilere farklı sıcaklı seviyelerinde ısınma veya soğutma opsiyonu sunuyor. Ancak aradaki ısı farkları kişileri rahatsız ettiği için çok fazla tercih edilen bir otomobil donanımı olmaktan çıkıyor.
Aracınıza özellikle daha az emisyon salgılama konusunda destek veren bir opsiyondur. Genelde uzun bekleyişlerde sistem kısa bir süre motoru kapatır. Bu bekleyişler uzun sürerse, kısa vadede ise yakıt tüketiminize katkı sağlar.
Arabamızda kullanmadığımız donanımların bir diğeri ise hafızalı koltuk opsiyonudur. Aslında kullanım sırasında size fazlasıyla avantaj sağlıyor. Tek tuş ile ideal sürüş pozisyonunuza ulaşma imkanını da size sunuyor. Ancak her seferinde el alışkanlığı sebebiyle koltuğunuzu manuel olarak ayarlama hissiyatı, bu opsiyonunda kullanılmayan otomobil donanımları listesine ekliyor.
Otomobilinizde hiç kullanmadığınız donanımlardan biri de hız sınırlayıcıdır. Hız sınırlayıcı belli bir hızı seviyesini geçmemenize yardımcı olur. Bu donanım yerine daha çok Hız sabitleme sistemi olan Cruise Control opsiyonu kullanıldığı için, bu donanımda kullanılmayan otomobil donanımları listesine ekleniyor.
Dalgınlık anında sizi şeridinizde tutmak için bolca uğraşan bir güvenlik donanımıdır. Bu donanım bir çok kazanın önlenmesine de yardımcı olur. Ancak sürücüler sürekli olarak sinyal vermeden şerit değiştirdiklerinde bu sistem direksiyona küçük müdahalelerde bulunur. Bu durum belli bir süre sonra sürücüyü de bıktırdığı için donanımda kullanılmayan otomobil donanımları listesine ekleniyor.
Kablosuz şarj
Otomobilde kullanmadığımız donanımlardan biri de kablosuz şarj opsiyonu. Bir çoğumuzun kullanmama sebebi ise, telefonlarımızın bu opsiyonu desteklemiyor olması. Çoğumuz bu donanım yerine USB üzerinden şarj veya çakmaklıktan çalışan şarj aletlerini daha çok tercih ediyor.