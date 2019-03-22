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Otomobilin alt yola düşmesi kamerada; yayalar saniyelerle kurtulmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da başka otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan alt yola düştüğü ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da başka otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan alt yola düştüğü ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sırasında, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetle yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza, geçen çarşamba günü Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Umut Karataş yönetimindeki 23 TD 487 plakalı otomobil, Park Orman köprülü kavşağında önünde ilerleyen Mehmet Çetin'in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobile çarptı. Çarpmayla kontrolden çıkan Çetin'in otomobili bariyerleri aşıp alt yola düştü. Alt yolda ters duran aracın sürücüsü Mehmet Çetin ile yanında bulunan eşi Gülay, kızları 3 yaşındaki Bejna Naz ve 10 aylık Reyna ile diğer aracın sürücüsü Umut Karataş ve yoldan geçen ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. SANİYELERLE KURTULDULAR İkisi çocuk, 6 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmeye çalışırken arkasından gelen aracın çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin, bariyerleri yıkıp alt yola düştüğü görülüyor. Kaza sırasında kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetiyle yürüyen kadının, düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulması da görüntülere yansıdı.

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