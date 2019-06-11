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Otomobilin altına giren kediyi itfaiye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin amortisörünün arkasındaki boşluğa giren yavru kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin amortisörünün arkasındaki boşluğa giren yavru kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Turgutlu'da yaşayan Şakir Namlı (27), 35 AN 4129 plakalı otomobilini, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı 155 numara önüne park etti. Bu sırada yavru bir kedi, aracın sağ tekerlek kısmına girdi ve dışarı çıkmadı. Aracının başına gelen Namlı, yola çıkmak için hazırlık yaparken, çevredeki vatandaşlar kedi konusunda kendisini uyardı. Aracını kontrol eden Namlı, kedinin hala araçta olduğunu anladı. Ancak kedi sağ tekerlekten, sol tekerlek kısmına geçti. Kediyi çıkaramayacağını anlayan Namlı, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, sol tekerlekteki amortisörün arkasındaki boşluğa giren kediyi, çıkarttı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan kedi, sokağa salındı. Araç sahibi Şakir Namlı, "Kedi sağ kurtulduğu için mutluyum. İtfaiye görevlilerine dua edeceğim" dedi.

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