Otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Kazada yaralanan motosikletli Ömer Faruk Has, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza, öğle saatlerinde, Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Has yönetimindeki 41 ABS 042 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip, Özcan Çelikbey'in kullandığı 41 AAZ 972 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motosikletli Has yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Has'ı ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Faruk Has, hastanede tedaviye alındı. Cadde kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik, normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.