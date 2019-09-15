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Otomobilin altına yılan, sanayi sitesinde çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta park halindeki otomobilin altına giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılamadı.

YOZGAT'ta park halindeki otomobilin altına giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılamadı. Daha sonra, sanayi sitesine götürülüp havaya kaldırılan otomobilden çıkartılan yılan doğal ortamına bırakıldı.
Yozgat'ta yaşayan Mustafa Mermerkaya, Şeyhzade Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilin alt kısmında yılan fark etti. Mermerkaya, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ancak çalışma sonuç vermeyince, otomobil Yozgat Sanayi Sitesine götürüldü. Burada, otomobil havaya kaldırılarak alt kısmı söküldü. Yılan, otomobil sahibinin kardeşi Abdullah Mermerkaya tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. 1,5 metrelik yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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