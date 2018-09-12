Otomobilin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Furkan Çelik Caddesi Kapalı Pazaryeri'nde pazarcılık yapan bir ailenin çocuğu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Berkay K, yolun karşısına geçmeye çalışırken ayağı takılıp düştü.

Bu sırada küçük çocuğa kadın sürücünün kullandığı bir araç çarptı.

Ağır yaralanan ve Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

