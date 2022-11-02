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Otomobilin altında kalan kız çocuğunu kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

02.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kız çocuğu okul çıkışı otomobilin altında kalarak ağır yaralanırken, onu kurtarmak isteyen vatandaşların seferber olma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 12.20 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

İddiaya göre, Perihan Y. idaresindeki otomobil, okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Şeyma K.’ye çarptı. Kız çocuğu bir süre otomobilin altında sürüklendi. Daha sonra kadın sürücü otomobili durdurdu. Çevredeki vatandaşlar da kız çocuğunu kurtarmak için seferber oldu.

DURUMU AĞIR

Otomobilin etrafını saran vatandaşlar bir süre uğraştıktan sonra kız çocuğunu otomobilin altından çıkardı. Kız çocuğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şeyma K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Adana kaza

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