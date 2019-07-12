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Otomobilin altında kalan küçük kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Otomobilin altında kalan küçük kız öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bulanık köyündeki tarlada kayısı toplayan işçilere otomobille su taşıyan C.K, tarlada geri manevra yaptığı sırada fark etmediği 3 yaşındaki Nisanur E'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız, otomobilin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri sürücü C.K'yi gözaltına aldı.

Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük kızın ailesinin Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyüne, Adana'dan mevsimlik işçi olarak geldiği öğrenildi.

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Kars Kaza

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