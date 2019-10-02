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Otomobilin altında kalan minik Edanur öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

 SİVAS'ta, amcasının kullandığı otomobilin çarpması sonucu altında kalan Edanur Dikçal (1), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Kaza, dün akşam saatlerinde, Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde meydana geldi.

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, amcasının kullandığı otomobilin çarpması sonucu altında kalan Edanur Dikçal (1), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde meydana geldi. B.D. (23), 58 BP 331 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken, bahçede oyun oynayan yeğeni Edanur Dikçal'a çarptı. Aracın altında kalan Edanur, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Edanur'u ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Edanur, buradaki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Edanur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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