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Otomobilin altında kalan sokak köpeğini, jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 08:46 | Son Güncelleme

BURSA-Uludag karayolunda otomobilin altında kalan 'Paşa' isimli sokak köpeği, jandarma tarafından kurtarıldı.

Otomobilin altında kalan sokak köpeğini, jandarma kurtardı

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA-Uludag karayolunda otomobilin altında kalan 'Paşa' isimli sokak köpeği, jandarma tarafından kurtarıldı. Yaralanan köpek, hastanede tedaviye alındı.
Bursa- Uludağ yolu Kirazlıyayla mevkisinde ormanlık alanda yaşayan ve bölge esnafı tarafından bakılan 'Paşa' isimli sokak köpeği, aniden yola fırlayınca N.A. yönetimindeki 16 FB 681 plakalı otomobilin altında kaldı. Köpek aracın altına sıkışırken, bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri, olaya müdahale etti. Ekipler, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla kriko ile aracı kaldırarak köpeği kurtardı. Ağzından ve bacağından yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Yaralı köpek, jandarma ekipleri tarafından götürüldüğü Osmangazi Belediyesi Veteriner Hekimliği'nde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin altında kalan sokak köpeğini, jandarma kurtardıOtomobilin altında kalan sokak köpeğini, jandarma kurtardıOtomobilin altında kalan sokak köpeğini, jandarma kurtardıOtomobilin altında kalan sokak köpeğini, jandarma kurtardı

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