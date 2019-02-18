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Otomobilin altında kalarak sıkışan köpeği çevredekiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, aracın altında sıkıştı.

KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, aracın altında sıkıştı. Sürücüsünün yaralanmaması için hareket ettirmediği otomobilin altındaki köpek, çevrede toplananların aracı elleriyle kaldırmasıyla kurtuldu.

Olay, öğleden sonra ilçe merkezindeki Beykent Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, caddeden geçerken sokak köpeğine çarptı. Çarpmayla otomobilin altında sıkışan köpek, acılar içerisinde havlamaya başladı. Köpeğin sıkıştığını gören çok sayıda kişi, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, birlikte, elleriyle aracı kaldırmasıyla köpek aracın altından çıktı. Sektiği görülen köpek, uzaklaşıp bir süre sonra gözden kayboldu.

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