Otomobilin altında kalmaktan böyle kurtuldu

Adana’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla kaldırıma yöneldi. Otomobil, kaldırıma çıkıp devrildi. Bu sırada kendine gelen otomobili fark eden yaya can havliyle kendini yana atarak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

