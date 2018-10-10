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Otomobilin altında kalmaktan böyle kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Adana’da bir yaya üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Adana’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla kaldırıma yöneldi. Otomobil, kaldırıma çıkıp devrildi. Bu sırada kendine gelen otomobili fark eden yaya can havliyle kendini yana atarak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana yaya Kaza

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