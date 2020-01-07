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  4. Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp işyerine çarpan otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp işyerine çarpan otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir yaya, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Kaza saat 10.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşışı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilal Özgün idaresindeki 58 EE 328 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken yan yoldan bir aracın önüne çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki 58 FU 320 plakalı minibüse çarptıktan sonra, kaldırıma çıkan Özgün idaresindeki otomobil cadde üzerindeki Mehmet Can'a ait dükkana çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada araçta bulunan ve kaldırımda yürüyen Hulusi Kart, İlker Zeki ve Abdulkadir Mutlu yaralandı. Araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
KIL PAYI KURTULDU
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen ve kazada yaralanan yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası araçta bulunanların yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı dükkanda maddi hasar oluştu.
Araç sürücüsü Bilal Özgün, "Diğer aracın geçeceğini zannettim. Minibüse çarpıktan sonra buraya girdik. Bir kişi ise ezilmekten son anda kurtulmuş, ben hiç olayın farkında değilim" dedi.

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