HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

03.01.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin direğe çarptığı anlar araç içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca bir vatandaşın otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu yer alıyor.

Bartın-Karabük karayolu Kirazlıkköprü mevkiinde dün meydana gelen kazada Gökhan G. yönetimindeki otomobil buzlanan yolda kontrolden çıkıp direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis otosuna da arkadan gelen Besim C. idaresindeki otomobil arkadan çarpmış kazada polis otosunda bulunan S.Ç. ve K.K. isimli polis memurları yaralanmıştı.

SON ANDA KAÇARAK KURTULDU

Yaralı polisler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobillerden birinin kontrolden çıktığı kaza anı araç içerisindeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde tünel çıkışında otomobilin buzlu yolda kontrolden çıkarak direğe çarptığı yer alırken, bir vatandaşın da üzerine gelen otomobilden son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katletmişti! Savunması 'pes' dedirttiBoşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katletmişti! Savunması 'pes' dedirtti
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi!AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi!
Sınırlar kaldırıldı! Bir ülke daha Schengen bölgesindeSınırlar kaldırıldı! Bir ülke daha Schengen bölgesinde
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı

Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.