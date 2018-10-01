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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 23:34 | Son Güncelleme

Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobilin çarpmasından iki kişinin son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobilin çarpmasından dolmuşa binmek üzere olan iki kişinin son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımda dolmuş bekleyen iki kişi, yaklaşan dolmuşu durdurmak istedi.

Bu sırada henüz sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir otomobil, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Otomobilin üzerilerine geldiği fark eden iki kişi, son anda geri çekilerek kurtuldu.

Bir süre kaldırımda ilerleyen otomobil daha sonra yola geri dönerek olay yerinden uzaklaştı.

Bu arada, kaza anı yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası Karabük

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