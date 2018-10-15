Otomobilin arka koltuğunda 164 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada arka koltuğa gizlenmiş 164 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca dün Hani-Lice karayolu üzerinde KOM Şube Müdürlüğü destekli icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, aracın arka koltuk bölümünde paketlenmiş şekilde 161 kilo 700 gram toz ve 2 kilo 700 gram kubar olmak üzere toplam 164 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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