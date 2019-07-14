Otomobilin arka lastiği kafasının üzerinden geçen motosiklet sürücüsü o anları anlattı

Antalya’da motosikletiyle seyir halindeyken kayarak altına girdiği otomobilin arka tekeri kafasının üzerinden geçmesine rağmen başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlatan Muhammet İkbal Tatlı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Antalya’da katıldığı ‘Hayatıma kastım yok, kaskım var’ projesindeki konuşmasını izledikten sonra kask aldığı ve kazanın da bir gün sonra meydana geldiği ortaya çıktı. Tatlı, “Hayatımı önce Allah’a, ardından bakanımız ve kaskıma borçluyum” dedi. Antalya’da ‘Hayatıma kastım yok, kaskım var’ projesinin uygulaması 11 bin polis ve jandarmanın katılımıyla devam ederken, 6 Temmuz günü yaşanan kaza kask kullanımının nasıl hayati bir önem taşıdığını ortaya koydu. Karacaoğlan Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, önündeki otomobil aniden sola dönünce çarpmamak için frene bastı ve devrilip sürüklendi. Motosiklet sürücüsü savrularak otomobilin altına girdi. Otomobilin arka tekeri sürücünün başının üzerinden geçti. Kazayı görenler motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini düşünürken, sürücü bir anda fırlayıp kendini kaldırıma attı ve başındaki kaskı çıkardı. Yapılan kontrolde başındaki kask sebebiyle ölümden dönen sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ortaya çıktı.

Bakan Soylu’yu dinledikten sonra kask aldı

Kazadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kaskın önemine vurgu yapan açıklamasını izlediğini ifade eden 19 yaşındaki Muhammet İkbal Tatlı, ardından sağlam bir kask alarak motosiklet kullanmaya başladığını ve bir gün sonrası kaza geçirdiğini anlattı. Kaza anını anlatan Tatlı, “Seyir halinde giderken aniden sola manevra yapan bir araba çıktı karşıma. Motosikletime müdahale etmeme rağmen duramadım ve yere sürüklenerek arabanın arka tekerinin altında kaldım. Arabanın tekeri önce göğsümün, sonra kafamın üzerinden geçti” dedi.

“Hayatımı önce Allah’a, sonra bakanımız ve kaskıma borçluyum”

Kaskını takmamış olsaydı sonucun ölümle sonuçlanacağını belirten Tatlı, “Hayatımı ilk önce Allah’a, sonra da bakanıma ve kaskıma borçluyum. Bakanımızın bu uyarısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kafamda herhangi bir yara yok, çünkü kaskım sağlamdı. Kaskımın ipini takmamış olsaydım kaskım kafamdan çıkacaktı. Şuan mesela 5 kaburgamda kırık var. Eğer diğer ekipmanları takmış olsaydım onlar da olmayacaktı” ifadelerini kullandı.