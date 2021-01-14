Otomobilin arkadan çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobil sürücüsünün arkadan çarptığı kamyonet refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D400 karayolu Milli Egemenlik Bulvarı’nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Mersin istikametinde seyir halinde olan 34 RK 3519 plakalı otomobilin sürücüsü O.Y. (30), aynı yönde seyir halindeki Fikret Ergün (51) yönetimindeki 07 UU 071 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ergün, Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Ergün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

