HABER

Otomobilin ATV'ye çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobilin ATV'ye çarpması sonucu, ATV sürücüsü Mehmet Öztürk (75) yaşamını yitirdi.

Ayhan ACAR BARTIN, (DHA) BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobilin ATV'ye çarpması sonucu, ATV sürücüsü Mehmet Öztürk (75) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Pazartesi günü, Ulus ilçesinin girişindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Hüseyin Ozan (45) yönetimindeki 74 AG 977 plakalı otomobil, istasyondan yola çıkan Mehmet Öztürk'ün kullandığı ATV'ye çarptı. ATV devrilirken, Mehmet Öztürk yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, Hüseyin Ozan jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
Ambulans şarampole devrildi; şoför ile 2 sağlık görevlisi yaralıAmbulans şarampole devrildi; şoför ile 2 sağlık görevlisi yaralı
Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldüŞanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç ölüm! Gören kahroldu

Fabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldı

Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

Hastane odasında dehşet! 'İçeri girdi, kapıyı kapattı ve...'

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Böyle oyun mu olur? Çocuklardan biri bu halde, diğeri ise...

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.