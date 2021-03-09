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Otomobilin aynasına çarpıp yere düşen bisikletli kamyonun altında kaldı

09.03.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Otomobilin aynasına çarpıp yere düşen bisikletli kamyonun altında kaldı

Konya’da otomobilin aynasına çarptıktan sonra yere düşen bisiklet sürücüsü, arkadan gelen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı öncesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesinde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halindeki Salih Polat (43), iki aracın arasından geçerken otomobilin aynasına takılarak yere düştü. Arkadan gelen H.E. idaresindeki kamyonet ise Salih Polat’a çarparak üstünden geçti. Olayı arkadan gören otomobil sürücüsü ise kamyon sürücüsünü selektör ile uyararak kaza yaptığını fark etmesini sağladı.

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BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Salih Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili sürücü Halil E. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. Kaza anı öncesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayı görerek sürücüyü uyaran Ayşe Karaçay, “Seyir halindeyken bisikletli park halindeki araçla kamyonun arasından gitti. Sürücü düşerek dikiz aynasına kafasını çarpıyor. Kafasını kaldırıma vurup yere düşüyor, kamyon da üzerinden geçiyor. Kamyoncu görmedi, haberi yoktu. Ben arkasından takip ettim ikinci lambaya kadar. Kendi aracımla kamyoncuyu olay yerine getirdim. Seyir halinde giderken bisikletli kendisi dar alana kendisi girdi ve çarptı” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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