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Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.Siverek-Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı.

Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.
Siverek-Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti.
Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti.

Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

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