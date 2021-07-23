Otomobilin bagajındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Selimsultan Mahallesi Karaman Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin bagajında 3 çocuğun ve camı açık penceresinde oturan bir çocuğun yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Bagajdaki çocukların otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada ellerini dışarıya sarkıttığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bagajdaki çocukların yanı sıra camı açık pencerede oturan başka bir çocuğun da o şekilde yolculuk yapması tehlike oluşturdu. Işıklarda bir süre bekledikten sonra otomobil tehlikeli yolculuğuna devam ederken, yaşanan o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

(İHA)

