Otomobilin bagajından çalıntı buzağı çıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilin bagajından çalıntı olduğu belirlenen buzağı çıktı. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, kaçarken, M.Y., gözaltına alındı.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, koşarak, dağlık alana doğru kaçtı. M.Y. ise kaçamadan yakalandı. Araçta arama yapan ekipler, bagajda, Gaziler Mahallesi sakinine ait olduğu ve çalındığı tespit edilen buzağıyı buldu. Ekipler, buzağıyı sahibine teslim ederken, M.Y.'yi de gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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