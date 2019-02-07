HABER

Otomobilin bagajından çalıntı buzağı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilin bagajından çalıntı olduğu belirlenen buzağı çıktı.

Otomobilin bagajından çalıntı buzağı çıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilin bagajından çalıntı olduğu belirlenen buzağı çıktı. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, kaçarken, M.Y., gözaltına alındı.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, koşarak, dağlık alana doğru kaçtı. M.Y. ise kaçamadan yakalandı. Araçta arama yapan ekipler, bagajda, Gaziler Mahallesi sakinine ait olduğu ve çalındığı tespit edilen buzağıyı buldu. Ekipler, buzağıyı sahibine teslim ederken, M.Y.'yi de gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Abiden ölümüne takipAbiden ölümüne takip
FETÖ’den aranan öğretmen örgüt evinde sahte kimlikle yakalandıFETÖ’den aranan öğretmen örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.